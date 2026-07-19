10:07 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para lo que resta de julio y agosto, es muy probable que el trimestre de invierno las precipitaciones estén sobre lo normal en la zona centro sur de Chile con el fenómeno del Niño, lo que se podría extrapolar hasta la zona norte.

10:03 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la próxima semana se ve buen tiempo en la zona norte. Para el día sábado y domingo, estamos esperando cielo con condiciones soleadas y un aumento de la temperatura máxima.

10:02 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: En La Araucanía, las lluvias deberían estar ingresando el martes y mantenerse hasta el jueves, con precipitaciones normales. Para el miércoles, se esperan vientos entre los 25 y 40, con rachas de 50 kilómetros por hora.

10:00 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la Región Metropolitana, las precipitaciones empiezan esta noche y se mantienen hasta el martes, pero con menos intensidad de las que se vivieron esta semana. No debería causar mayores afectaciones de las que ocurrieron estos días. Para el martes, el viento podría estar hasta los 50 kilómetros. Se esperan 20 y 30 milímetros más de precipitaciones.

09:49 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la Región de Atacama y Coquimbo lo más fuerte se viene esta tarde. Estamos esperando lluvia fuerte, tormenta eléctrica y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Es lo que queda del sistema frontal. Incluye la zona sur de Atacama y el norte de Coquimbo, incluido toda la Provincia de Elqui.

09:46 - | Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle de Coquimbo: La planta Las Rojas, principal para entregar agua a La Serena y Coquimbo, detuvo su entrada normal el sábado a las 5:30 de la mañana. Hemos estado funcionando con nuestro sistema de respaldo y que nos ha permitido mantener el suministro durante este tiempo.

09:37 - | Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle de Coquimbo: Tenemos corte de suministro en la ciudad de Ovalle por la turbiedad en el Río Limarí. Toda la comuna está afectada por el corte de agua. Existe suministro alternativo para mantener el consumo básico. El comportamiento del río es incierto.

09:09 - | Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred: Tenemos 21 viviendas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 viviendas con daño menor, y 1.429 con daño en evaluación.

09:04 - | Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred: Entre el tramo de Atacama y La Araucanía, tenemos 1.652 damnificados; 1.519 albergados; 16.607 aislados; 14 lesionados; un desaparecido, y cuatro fallecidos.

08:56 - | Subsecretario del Interior, Máximo Pavez: Alertas rojas en la Provincia de Huasco, comuna de Tierra Amarilla, Región de Coquimbo, Valparaíso Continental, Cauquenes y Parral y la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana.

08:49 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones: Teníamos distintas zonas identificadas por remoción en masa, principalmente, en Valparaíso, pero no ocurrió y fueron puntuales. La mayor complicación fue la crecida de los esteros y ríos: En la Provincia de Petorca, tuvimos a más de 800 personas aisladas; en la zona interior hubo desbordes en el Río Aconcagua, que también es alimentado por quebradas.

08:49 - | Suspenden clases de este lunes en regiones de Coquimbo y Valparaíso y en provincia de Huasco Suspenden clases de este lunes en regiones de Coquimbo y Valparaíso y en provincia de Huasco https://t.co/DHhrc96N8a — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026

08:45 - | Cortes de luz: Valparaíso continúa como la más afectada y concentra a 111.729 de clientes sin suministro eléctrico, seguido por La Araucanía, con 34.460, y Coquimbo, con 32.492.

08:40 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Queremos pedirle al Gobierno que nos manden más aeronaves, la del Ejército que se comprometió nunca llegó, y que nos decreten zona de catástrofe, porque con eso podemos habilitar mayor cantidad de recursos, la reconstrucción acá será muy complicada, tenemos muchas zonas aisladas.

08:38 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Hasta el momento llevamos 36 personas rescatadas, en coordinación tanto con lo que está haciendo las aeronaves y el trabajo de Bomberos. Se espera que se pueda rescatar a unas 50 o 60 personas más. Ese es el catastro que tenemos nosotros.

08:37 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Las quebradas bajaron su intensidad, pero se espera que llegue el tercer frente, que debiese ser igual que el que tuvimos el sábado, que fue bastante grande. Necesitamos rescatar a las personas en esta ventana que tenemos de la mañana.

08:34 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Vamos en el tercer rescate por parte de Carabineros. Hoy apenas partió la luz del día, Carabineros ya rescató a dos personas que nos quedaron pendientes.

08:27 - | Enel Distribución confirmó que 2.858 clientes se encuentran sin suministro de energía en la Región Metropolitana, principalmente, en las comunas de Conchalí, Cerro Navia y Maipú. Las cuadrillas siguen trabajando en distintos puntos de la capital para reparar y normalizar la infraestructura dañada.

08:27 - | La Dirección de Meteorología pronosticó la caída de entre 80 y 120 milímetros de lluvia para la Provincia de Huasco.

08:26 - | La Dirección de Meteorología pronosticó la caída de entre 40 y 60 milímetros de lluvia para este domingo en la Región de Coquimbo.

08:08 - | Las clases continuarán suspendidas en la provincia de Huasco y en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal, se informa suspensión de clases en la Provincia del Huasco, Región de Coquimbo y Valparaíso para el lunes 20 de julio. pic.twitter.com/S9kNv9G2OH — Ministerio de Educación (@Mineduc) July 19, 2026