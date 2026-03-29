Armada anunció marejadas desde Aysén hasta Arica, incluyendo Juan Fernández

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que afectará a gran parte del litoral chileno, desde el Golfo de Penas, en la Región de Aysén, hasta la Región de Arica y Parinacota, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández, debido al sistema frontal en el sur del país.

De acuerdo a la alerta, las marejadas comenzarán a manifestarse a partir del lunes 30 de marzo y se extenderán hasta el jueves 2 de abril, dependiendo del tramo costero. Su mayor intensidad se registrará durante las horas de pleamar, entre las 22:00 y las 00:00 horas, y entre las 10:00 de la mañana y el medio día.

El órgano precisó que corresponde al octavo evento de marejadas que afecta a las costas en lo que va del año.

Además, realizó un llamado a actuar con prudencia, respetar las normas de seguridad, evitar el tránsito en sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento y abstenerse a realizar actividades náuticas o deportivas sin autorización.