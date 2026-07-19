Campamento fue evacuado por aumento de caudal del estero Tiltil

Las autoridades anunciaron la evacuación preventiva del campamento Ribera Río Mapocho 2, en la comuna de Tiltil, debido al aumento del caudal del estero Tiltil provocado por el sistema frontal que afecta a la zona centro del país.

Por orden de Senapred, cerca de 50 personas del asentamiento fueron trasladados al Liceo Polivalente C-82, mientras equipos de emergencia trabajaron para resguardar a las familias ante el riesgo de desbordes.

"Hacemos un llamado a colaborar con la autoridad, teniendo en cuenta que en la Región Metropolitana en los próximos días va a haber más precipitaciones", señalaron las autoridades, junto con insistir en la importancia de respetar las instrucciones de evacuación.

El alcalde César Mena precisó que se dispuso de un bus para el traslado de los vecinos. Respecto al albergue, señaló que "cada familia va a estar en una sala del Liceo Bicentenario que tenemos en Tiltil. Ya está todo preparado: tenemos los colchones, tenemos las frazadas, tenemos estufas. Está Dideco a cargo de la alimentación. No van a pasar ni frío ni hambre".

El operativo de evacuación se desarrolla con un despliegue conjunto de Carabineros, Bomberos, personal municipal y autoridades provinciales, que realizan un recorrido puerta a puerta para informar a los habitantes del campamento Ribera Río Mapocho 2 sobre la medida preventiva.

Si bien la evacuación es voluntaria, las autoridades insistieron en la importancia de abandonar el sector ante el riesgo de un aumento del caudal del estero Tiltil por las lluvias pronosticadas para los próximos días.

El capitán Aldo Cabrera explicó que la decisión busca "prevenir y cuidar la vida de las personas", recordando que el estero ya se desbordó durante el sistema frontal de 2024. "Se prevé una lluvia intensa en los próximos días y se está tomando esta medida preventiva por parte del municipio", señaló.

De acuerdo con Carabineros, la evacuación involucra a 14 familias, de las cuales hasta el momento cuatro habían abandonado el campamento, mientras el resto permanecía resguardando sus pertenencias. Para ello, el Ejército y Carabineros reforzaron la vigilancia del sector, mientras la Municipalidad de Tiltil dispuso buses para trasladar a quienes decidan salir del lugar.

La evacuación ha motivado la salida de mujeres y niños, quedando una persona en algunas viviendas para resguardar sus pertenencias. Un vecino señaló a Cooperativa que se quedará en su casa porque "es un miedo y una realidad, al momento de salir de acá se van a meter a robar a las casas".

El delegado presidencial provincial de Chacabuco, Cristóbal Saavedra, precisó que "varias familias salieron del lugar hacia su red de contacto; siete familias se fueron al albergue, y tres familias que se van a quedar solamente el dueño de casa o el varón resguardando la seguridad. Hemos dispuesto de punto fijo a Carabineros para el resguardo de pertenencias de las personas que viven acá".

Aunque el estero no presenta un desborde, mantiene un importante caudal de agua y barro. Los vecinos relataron que, tras las lluvias de los últimos días, el cauce -que habitualmente permanece seco- aumentó considerablemente y en eventos anteriores ha dejado viviendas completamente aisladas, por lo que el monitoreo y la evacuación preventiva se mantendrán durante toda la jornada.