¿Cuándo comienza la primavera en Chile?: Esta es la fecha del cambio de estación

Septiembre ya se hace sentir en Chile con temperaturas que poco a poco comienzan a subir y jornadas que se extienden, mientras se acerca además uno de los momentos más esperados de esta época del año: el cambio de estación.

Aunque existe la idea de que la primavera comienza siempre el 21 de septiembre, astronómicamente la fecha puede variar. Este 2026, la primavera comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre a las 21:05 horas en Chile continental, cuando ocurra el equinoccio de septiembre.

El equinoccio se produce cuando el Sol se ubica directamente sobre el ecuador terrestre, haciendo que ambos hemisferios reciban una cantidad similar de luz solar y que la duración del día y la noche sea prácticamente equivalente en distintas partes del planeta.

La fecha no es exactamente la misma todos los años debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol y a la inclinación de su eje de rotación, por lo que el inicio astronómico de la primavera puede ocurrir el 21, 22 o 23 de septiembre.

A partir del equinoccio, el hemisferio sur comienza a recibir progresivamente más horas de luz solar, por lo que en Chile los días se van alargando mientras las noches comienzan a acortarse.

El mismo fenómeno ocurre en sentido contrario en el hemisferio norte, donde el equinoccio de septiembre marca el paso hacia el otoño.