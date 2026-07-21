Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago5.6°
Humedad94%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Fallecidos por el temporal aumentaron a 13, y los desaparecidos a siete

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Esta última cifra incluye a tres personas extraviadas en el Cajón del Maipo, respecto a las cuales "se hizo hoy la (denuncia de) presunta desgracia", señaló Senapred.

El subsecretario Pavez dijo que otra de las mayores preocupaciones es el corte de agua potable en la conurbación La Serena-Coquimbo, que afecta a 139 mil clientes y no se superará antes del sábado.

Las clases seguirán suspendidas este miércoles en las regiones IV y V completas, más las comunas de Huasco y Tierra Amarilla en Atacama, y Melipilla, Tiltil y San José de Maipo en la Metropolitana.

Fallecidos por el temporal aumentaron a 13, y los desaparecidos a siete
 ATON (referencial)

El balance oficial entregado esta noche de martes por las autoridades indica un total de 2.281 personas damnificadas, 81 viviendas destruidas y 2.761 con daño mayor.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un nuevo balance oficial de las consecuencias del tren de sistemas frontales que afecta a la zona centro norte de Chile elevó, esta noche de martes, a 13 las víctimas fatales confirmadas, y a siete las desaparecidas.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, indicó que esta última cifra incluye a tres personas extraviadas en el Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana.

Más información en instantes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada