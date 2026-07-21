Fallecidos por el temporal aumentaron a 13, y los desaparecidos a siete

Esta última cifra incluye a tres personas extraviadas en el Cajón del Maipo, respecto a las cuales "se hizo hoy la (denuncia de) presunta desgracia", señaló Senapred.

El subsecretario Pavez dijo que otra de las mayores preocupaciones es el corte de agua potable en la conurbación La Serena-Coquimbo, que afecta a 139 mil clientes y no se superará antes del sábado.

Las clases seguirán suspendidas este miércoles en las regiones IV y V completas, más las comunas de Huasco y Tierra Amarilla en Atacama, y Melipilla, Tiltil y San José de Maipo en la Metropolitana.