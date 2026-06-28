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Tópicos: País | Tiempo

Gobierno activó el Código Azul en siete regiones por pronóstico de bajas temperaturas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La medida regirá desde las 17:00 horas de este domingo en Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Con esto se busca incorporar operativos móviles adicionales que recorren las calles entregando alimentación, abrigo y realizando traslados de personas que lo requieran.

Gobierno activó el Código Azul en siete regiones por pronóstico de bajas temperaturas
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El Código Azul es una estrategia de emergencia destinada a reforzar la red de atención para personas en situación de calle cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para su salud y seguridad.

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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó la activación del Código Azul para este domingo 28 de junio en siete regiones del país, debido al pronóstico de bajas temperaturas durante la noche y la madrugada.

La medida comenzará a regir desde las 17:00 horas en las siguentes zonas: 

  • Región Metropolitana
  • Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe
  • Región de O'Higgins: Rancagua
  • Región del Maule: Talca y Curicó
  • Región de Ñuble: Chillán
  • Región del Biobío: Los Ángeles
  • Región de La Araucanía: Temuco

Según el último reporte meteorológico, para este domingo y lunes se esperan temperaturas iguales o inferiores a cero grados Celsius durante la noche y la madrugada, lo que motivó la activación del protocolo.

El Código Azul es una estrategia de emergencia destinada a reforzar la red de atención para personas en situación de calle cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para su salud y seguridad.

Con la activación de la medida, se reforzarán las rutas sociales que recorren los distintos sectores donde permanecen personas en situación de calle, con entrega de alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje.

En caso de ver a una persona en situación de calle expuesta al frío, se puede llamar al Fono Calle 800 104 777.

La medida se repetirá el lunes 29 de junio en Valparaíso, la Región Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, esta vez sin incluir a La Araucanía.

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