Hasta -3,4 grados: Temperaturas bajo cero se registraron nuevamente en la capital

Temperaturas bajo cero se registraron durante la mañana de este lunes en la Región Metropolitana, de acuerdo a información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo a la repartición, en Santiago la mínima llegó a -1,5 grados a las 08:00 horas, mientras que en la estación de Pudahuel la cifra alcanzó los -3,4 grados a las 07:43 horas.

En paralelo, la estación de Tobalaba marcó una mínima de 2 grados a las 07:35 horas.

Para esta jornada se espera que la máxima llegue a los 22 grados en la capital.