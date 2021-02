21:29 - | Onemi: No habría corte antes de las 07:00 de la mañana, que la ciudadanía mantenga el agua que juntó #CooperativaEnCasa

19:42 - | A las 20:30 horas se informará si hay o no corte masivo de agua en la capital, de concretarse, comenzará a las 23:00 y, según ha trascendido, duraría 24 horas

Informamos a la comunidad que en Maipú NO SE DEBE JUNTAR AGUA . Tenemos agua municipal @SMAPA_MAIPU que se abastece de napas subterráneas,por lo que no se ve afectado su suministro que está operativa.Solo se verán afectados algunas zonas rurales y villas que serán apoyadas.

19:32 - | Municipio de Maipú llama a vecinos a no juntar agua, pues cuenta con reservas que mantienen operativa su red. "Solo algunas zonas rurales y villas" se verían afectadas por el eventual corte #CooperativaEnCasa

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros vecinos de San José de Maipo lo están pasando tan mal. Dispusimos de un centro de acopio para que todos podamos colaborar y apoyar. Los esperamos!

Vecinos me acaban de llamar nuevamente de @aguas_andinas y me explican que a las 19:00 horas hay reunión para confirmar el corte de agua. Sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo: junten agua. La @MuniLaReina continúa con el plan: camiones aljibes y estanques de agua

16:22 - | "No sería antes de las 11 de la noche", dicen las autoridades ante un posible corte del suministro de agua debido a los problemas con las reservas #CooperativaEnCasa

15:34 - | Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por evacuación de Quebrada de Macul: Esto no se trata de un desalojo, esto fue para salvar vidas #CooperativaEnCasa

14:37 - | Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter: Lamentablemente lo de la Toma Dignidad, el 80% viene de Peñalolén donde no se les dio una solución habitacional y llegaron a este lugar donde no se puede habitar, por el riesgo de aluvión

14:22 - | Alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa (RN): "Se necesita agua, ropa de cama y de vestir", sin embargo enfatizó en que de momento no han definido un lugar de acopio para evitar vehículos en el lugar

13:50 - | El general de Carabineros, Jean Camus, advirtió que aún hay gente que intenta llegar hasta el Cajón del Maipo, y pidió que no concurran hasta el lugar porque necesitan mantener despejado el sector

Ahora SALIÓ el sol en el litoral de los poetas, pero la gente no puede SALIR por la #cuarentena #cooperativaencasa

11:12 - | Alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI): "Tratamos de sacar el máximo de personas a albergues, desgraciadamente no todo el mundo quiere irse a albergues porque lógicamente quieren cuidar sus cosas"

Llueve torrencialmente en el litoral de los poetas. Desde las 6.00 no para la caída de agua #CooperativaEnCasa

09:30 - | #CooperativaEnCasa Director de Onemi, Ricardo Toro: "No tenemos antecedentes de fallecidos, desaparecidos o de personas heridas producto de este sistema frontal"

09:27 - | #CooperativaEnCasa Superintendencia: "En este momento no podemos decir con certeza si va a haber un corte de agua o no; depende del nivel de turbiedad de los ríos. Esperamos que no"