Kast llamó a la precaución ante temporal: "Son días de emergencia"

En el marco del avance del tren de sistemas frontales hacia la zona central del país, el Presidente José Antonio Kast suspendió su agenda habitual para trasladarse este miércoles a la Región de Valparaíso, donde se proyecta la caída de hasta 180 milímetros de agua entre esta noche y el domingo.

El Mandatario lideró una jornada de coordinación e inspección técnica en las instalaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), ubicadas en el cerro Playa Ancha, específicamente en la sala del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), con el fin de supervisar el comportamiento de las marejadas y el despliegue de los equipos de emergencia.

Acompañado por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y el gobernador Rodrigo Mundaca, el Jefe de Estado enfatizó la importancia de la colaboración de la ciudadanía en las tareas preventivas y llamó a evitar conductas de riesgo en el borde costero y sectores cordilleranos, advirtiendo la severidad de los pronósticos de viento y oleaje:

"No podemos evitarlo, pero sí podemos colaborar cada uno como corresponda. Lo he reiterado: en los cauces menores donde alguien pueda colaborar, en temas de corte de ramas que uno pueda ver, porque los vientos que se anuncian para la zona costera son altos. Las marejadas van a ser al parecer importantes", dijo Kast.

"El llamado que hacen las distintas autoridades regionales (es) a que la ciudadanía no se desplace a la zona cordillerana, a la zona costera. Entiendo que muchas personas pueden querer tener unos días de descanso, pero este es un día de emergencia. Son días de emergencia", aseveró.

Acuartelamiento militar y monitoreo regional

Con el objetivo de robustecer la capacidad operativa del Estado frente a posibles remociones en masa, inundaciones y desbordes de cauces, el Presidente destacó el rol activo de los militares durante esta contingencia meteorológica.

"Las Fuerzas Armadas han dispuesto todo lo necesario también en acuartelamiento permanente en estos días y les agradecemos", valoró.

Desde Senapred reiteraron el llamado a la prevención para las comunas del litoral, indicando que el periodo más complejo del sistema frontal se iniciará durante la madrugada de este jueves.