Con el objetivo de combatir el mercado negro y resguardar la privacidad de los usuarios, las subsecretarías de Prevención del Delito y de Telecomunicaciones (Subtel) presentaron la iniciativa “Teléfono robado, teléfono bloqueado”.

La campaña surge ante una estadística preocupante: en el país se sustraen aproximadamente medio millón de dispositivos móviles al año (un 62,6% de los robos en la vía pública), pero solo la mitad de las víctimas solicita el bloqueo del equipo.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de las policías, el gremio Chile Telcos y fabricantes tecnológicos, busca educar a la ciudadanía sobre un protocolo de cuatro pasos fundamentales para inutilizar los dispositivos tras un delito, uno de ellos es conocer el IMEI (código de identidad del equipo), el cual se obtiene fácilmente marcando *#06#.

Asimismo, se pide que, ante un robo, el usuario se comunique con su operadora mediante los canales de atención disponibles las 24 horas. Se debe solicitar la inhabilitación tanto del IMEI (para que el aparato no pueda ser usado con ninguna red) como del chip/SIM (para proteger el número y la información personal). Mientras que también resulta indispensable realizar la denuncia formal ante Carabineros o la PDI para dejar constancia del hecho.

A través de estas medidas, las autoridades pretenden desincentivar el robo de teléfonos al convertirlos en objetos inservibles para la reventa, protegiendo al mismo tiempo la integridad digital de los afectados.

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