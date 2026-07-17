Muro cayó sobre un vehículo en Viña del Mar en medio de fuertes lluvias
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La fuerte lluvia que ha caído en Viña del Mar provocó este viernes diversos desprendimientos de terreno en un pequeño condominio del sector de Recreo donde el muro cedió y cayó sobre un vehículo. El automóvil quedó completamente destruido sin registrar personas lesionadas.
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