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Muro cayó sobre un vehículo en Viña del Mar en medio de fuertes lluvias

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La fuerte lluvia que ha caído en Viña del Mar provocó este viernes diversos desprendimientos de terreno en un pequeño condominio del sector de Recreo donde el muro cedió y cayó sobre un vehículo. El automóvil quedó completamente destruido sin registrar personas lesionadas.

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