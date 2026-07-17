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Así luce el Río Mapocho este viernes en medio del sistema frontal en Santiago

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El intenso sistema frontal que afecta a varias zonas del país pone en alerta este viernes a la Región Metropolitana debido al incremento en el caudal del Río Mapocho.

Las persistentes precipitaciones, que se han sentido con fuerza en la zona central y sur, provocan que el principal cauce de Santiago presente un flujo turbulento.

Ante este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo constante de los puntos críticos del río para prevenir desbordes y mitigar riesgos en la infraestructura vial.

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