Así luce el Río Mapocho este viernes en medio del sistema frontal en Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
Caída de árboles y fuertes vientos marcan el inicio del sistema frontal en Valparaíso
De la mano de Messi: Argentina se instaló en la final del Mundial 2026
Marejadas impactan el borde costero de Valparaíso
Fotos Recientes
Así luce el Río Mapocho este viernes en medio del sistema frontal en Santiago
Anegamiento en Cardenal Caro y Puente Patronato marca este viernes de lluvias en Santiago
Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958 fue subasta por 4,9 millones de dólares
El intenso sistema frontal que afecta a varias zonas del país pone en alerta este viernes a la Región Metropolitana debido al incremento en el caudal del Río Mapocho.
Las persistentes precipitaciones, que se han sentido con fuerza en la zona central y sur, provocan que el principal cauce de Santiago presente un flujo turbulento.
Ante este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo constante de los puntos críticos del río para prevenir desbordes y mitigar riesgos en la infraestructura vial.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados