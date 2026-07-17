Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago9.2°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Anegamiento en Cardenal Caro y Puente Patronato marca este viernes de lluvias en Santiago Centro

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha generado diversas complicaciones en la Región Metropolitana durante este viernes.

Uno de los puntos con complicaciones se registra en Santiago Centro, donde las intensas precipitaciones provocaron el anegamiento de la intersección de la Avenida Cardenal Caro con el puente Patronato.

Esta acumulación de agua ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal en el sector, obligando a los conductores a buscar rutas alternativas mientras las autoridades monitorean la persistencia de las lluvias.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados