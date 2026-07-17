Anegamiento en Cardenal Caro y Puente Patronato marca este viernes de lluvias en Santiago Centro
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El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha generado diversas complicaciones en la Región Metropolitana durante este viernes.
Uno de los puntos con complicaciones se registra en Santiago Centro, donde las intensas precipitaciones provocaron el anegamiento de la intersección de la Avenida Cardenal Caro con el puente Patronato.
Esta acumulación de agua ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal en el sector, obligando a los conductores a buscar rutas alternativas mientras las autoridades monitorean la persistencia de las lluvias.
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