¿Por qué el río atmosférico podría convertirse en una "tormenta perfecta"?

La llegada de un río atmosférico a la zona centro y centro norte del país podría configurar una verdadera "tormenta perfecta", producto de la coincidencia de diversos fenómenos meteorológicos y oceanográficos que actuarán de forma simultánea sobre el territorio.

Así lo advirtió la geógrafa y académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, María Victoria Soto, especialista en gestión del riesgo de desastres.

Preocupaciónpor el borde costero

Según explicó la especialista, el escenario más complejo se concentrará en el litoral, donde el sistema frontal llegará acompañado de abundantes precipitaciones, fuertes vientos, marejadas y un período de pleamar asociado al ciclo lunar.

Este panorama representa una especial preocupación para la Región de Valparaíso, donde existen playas arenosas estrechas y numerosos sectores urbanos emplazados muy cerca de la línea de costa.

"Las olas podrían sobrepasar las barreras naturales, erosionar las playas e inundar las costaneras, especialmente en aquellos sectores donde la ocupación urbana se encuentra muy próxima al borde costero", indicó Soto.

Riesgo de inundaciones en la cuenca de Santiago

Los efectos del sistema frontal no se limitarían al litoral. La académica advirtió que las intensas precipitaciones previstas para varios días consecutivos también podrían reactivar cuencas y zonas inundables en el valle de Santiago, entre ellas la cuenca del Estero Lampa, cuyo lecho de inundación ha sido progresivamente reducido por el crecimiento urbano.

Según explicó, comunas como Lampa, Batuco, Pudahuel y algunos sectores bajos de Colina podrían experimentar anegamientos debido a sus características geomorfológicas.

"Estamos hablando de antiguos humedales y lagunas que fueron rellenados e impermeabilizados. Con precipitaciones de esta magnitud es muy probable que esos sistemas vuelvan a comportarse como originalmente lo hacían, favoreciendo el ascenso de las napas subterráneas y la formación de grandes espejos de agua", explicó Soto, quien recordó que una situación similar ocurrió durante las intensas lluvias de agosto de 2002, cuando extensas áreas volvieron temporalmente a su condición natural.

La planificación territorial, el principal desafío

Para la académica, este tipo de eventos no debe entenderse como un fenómeno excepcional, sino como parte de la variabilidad climática propia del territorio chileno.

"No estamos frente a un escenario catastrófico ni inédito. Durante la megasequía estas situaciones fueron menos frecuentes, pero hoy estamos retornando a condiciones que forman parte de la variabilidad climática", afirmó.

En esa línea, sostuvo que el problema principal no radica únicamente en el cambio climático o en fenómenos como El Niño o La Niña, sino en décadas de planificación territorial que no han considerado adecuadamente las características geográficas y geomorfológicas del país.

Llamado al autocuidado

Frente al escenario previsto para los próximos días, Soto hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas y mantenerse informada.

Entre sus recomendaciones destacó revisar el estado de canales y esteros cercanos a las viviendas, mantener despejadas las vías de evacuación de aguas lluvias y conocer los planes de emergencia comunales.

También sugirió que quienes habitan en zonas próximas a cauces naturales o sectores históricamente inundables identifiquen con anticipación los lugares seguros definidos por sus municipios.

"La principal herramienta sigue siendo el autocuidado. Es fundamental conocer el territorio donde vivimos, identificar si estamos en una zona de amenaza y saber cómo actuar si las condiciones se vuelven más complejas", concluyó la especialista.