Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que este jueves las temperaturas subirán y llegarán hasta 28 grados Celsius en la Región Metropolitana, pero el viernes bajarán e incluso se prevé la caída de chubascos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo contó, a la vez, que se esperan calores veraniegos en la zona norte del país: "En los sectores de la pampa de las regiones de Antofagasta, Atacama y de Tarapacá, el termómetro marcará temperaturas entre los 34 y los 36 °C", detalló.

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