El sistema frontal que afecta a la zona sur continúa dejando estragos. Según el último balance entregado por las autoridades, un total de 12.303 personas permanecen aisladas y otras 643 se encuentran damnificadas entre las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, mientras se despliegan labores de ayuda y monitoreo en las comunas más golpeadas por las precipitaciones.

Escucha los detalles en el informe del corresponsal Claudio Arévalo.

LEER ARTICULO COMPLETO