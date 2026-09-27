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El temporal en el sur deja más de 12.000 aislados y cientos de damnificados

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Municipalidad de Curarrehue
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El sistema frontal que afecta a la zona sur continúa dejando estragos. Según el último balance entregado por las autoridades, un total de 12.303 personas permanecen aisladas y otras 643 se encuentran damnificadas entre las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, mientras se despliegan labores de ayuda y monitoreo en las comunas más golpeadas por las precipitaciones.

Escucha los detalles en el informe del corresponsal Claudio Arévalo.

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