Las lluvias volverán este lunes a la Región Metropolitana

Un nuevo sistema frontal llegará a la Región Metropolitana este lunes 28 de septiembre, con precipitaciones de hasta 15 milímetros en el valle y 30 milímetros en la precordillera y cordillera durante su desarrollo.

De acuerdo a las proyecciones de Meteored, el fenómeno comenzará durante la tarde y noche, acompañado por un aumento en la intensidad del viento y condiciones favorables para la ocurrencia de tormentas eléctricas.

Se estima que podría dejar acumulados de entre 5 y 15 milímetros de agua en distintos sectores del valle de Santiago; mientras, en la precordillera y cordillera tendrá mayor intensidad, y en sectores como San José de Maipo las lluvias podrían superar los 30 milímetros.

Asimismo, se espera una caída en las temperaturas y un fortalecimiento de las rachas de viento, sin descartarse la presencia de actividad eléctrica.

Desde el órgano señalaron que el episodio del lunes no será el único de la semana, pues también se proyectan lluvias para el inicio de octubre, asociadas al avance de un río atmosférico. Las precipitaciones comenzarán el jueves 1 de octubre y se extenderán hasta el viernes 2, sin embargo, existe una distancia temporal considerable, por lo que las próximas actualizaciones podrían modificar la proyección.