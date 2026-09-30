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Fuertes lluvias provocan inundaciones en sectores de Lota
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
En menos de 10 horas la comuna registró más de 70 milímetros de agua caída.
En menos de 10 horas la comuna registró más de 70 milímetros de agua caída.
Las fuertes lluvias que se registraron durante las últimas jornadas en la Región del Biobío provocaron diversas inundaciones en la comuna de Lota.
Esta situación también ha provocado diversos aluviones menores en la zona, ante lo que se decidió acuartelar a los cuerpos de Bomberos cercanos, quienes apoyan en la emergencia.
Entre la medianoche y las 09:30 horas de esta jornada, la Capitanía de Puerto de la Armada registraba 74,4 milímetros de agua caída.