Fuertes lluvias provocan inundaciones en sectores de Lota

Las fuertes lluvias que se registraron durante las últimas jornadas en la Región del Biobío provocaron diversas inundaciones en la comuna de Lota.

Esta situación también ha provocado diversos aluviones menores en la zona, ante lo que se decidió acuartelar a los cuerpos de Bomberos cercanos, quienes apoyan en la emergencia.

Entre la medianoche y las 09:30 horas de esta jornada, la Capitanía de Puerto de la Armada registraba 74,4 milímetros de agua caída.