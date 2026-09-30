Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Fuertes lluvias provocan inundaciones en sectores de Lota

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En menos de 10 horas la comuna registró más de 70 milímetros de agua caída.

Fuertes lluvias provocan inundaciones en sectores de Lota
 @EscaresVilla
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las fuertes lluvias que se registraron durante las últimas jornadas en la Región del Biobío provocaron diversas inundaciones en la comuna de Lota.

Esta situación también ha provocado diversos aluviones menores en la zona, ante lo que se decidió acuartelar a los cuerpos de Bomberos cercanos, quienes apoyan en la emergencia.

Entre la medianoche y las 09:30 horas de esta jornada, la Capitanía de Puerto de la Armada registraba 74,4 milímetros de agua caída.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada