Santiago se prepara para tormenta con fuertes lluvias en corto período de tiempo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantendrá vigente la alerta roja para 10 comunas de la Región Metropolitana por posible remoción en masa debido al pronóstico de tormentas eléctricas con granizos y precipitaciones intensas en corto período de tiempo.

El organismo detalló que la medida comprende las comunas cordilleranas y precordilleranas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La principal preocupación radica en la presencia de una isoterma cero alta, lo que incrementa el riesgo de derrumbes y aluviones debido a la caída de agua en sectores que habitualmente acumulan nieve.

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), explicó que el fenómeno responde a la presencia de "nubes convectivas que conllevan a tormentas eléctricas. Gran parte (de ellas) vienen con granizo asociado y también el riesgo de que estas precipitaciones sean en corto periodo de tiempo, muy similar a los eventos que hemos tenido anteriormente".

"Ahora, no se ven tan extremos en el sentido que no vienen cargados con tanta humedad, pero sí está el potencial desarrollo vertical de que crezcan tanto las nubes, tenemos aporte igual de estas nubes bajas que van a contribuir con humedad al desarrollo del fenómeno", aseveró.

No obstante, el experto advirtió que "lo único que está faltando en estos momentos es que quiebre la nubosidad o se despeje un poco (en la capital) para que se caliente el suelo, y eso es un potencial combustible para estas nubes. Esto va a ser más concentrado hacia la tarde-noche en el sector de precordillera, donde el isoterma cero va a estar sobre los 3.000 metros, así que es alta".

Nubes tornádicas entre O'Higgins y el Maule

El meteorólogo de la DMC también alertó sobre la posibilidad de formación de nubes tornádicas en las regiones de O'Higgins y el Maule, por lo que Senapred declaró alerta temprana preventiva para esas zonas.

"No podemos asegurar que (este fenómeno) vaya a llegar al suelo, pero sí está el potencial que se desarrollen estas nubes, sobre todo entre O'Higgins sur y el Maule", puntualizó.

Trabajos preventivos en la RM

En sectores precordilleranos de la capital, como en la comuna de La Reina, se han mantenido los trabajos preventivos como la instalación de barreras perimetrales de contención en zonas altas para evitar desbordes de quebradas.

"Todavía tenemos 10 comunas con alerta roja, existe riesgo moderado de remoción en masa y eso implica situaciones que hay que mitigar. Es imposible eliminarlas siempre al 100%, y por eso tan importante hacer este trabajo de manera preventiva, la articulación que hemos hecho no solo esta semana, sino que también hace varios meses con las distintas municipalidades", indicó el delegado presidencial de la RM, Germán Codina.

"Hoy hay que llamar a la gente a tener cautela. Lo que ha indicado Meteorología es que, sobre todo las precipitaciones y la probabilidad de tormentas eléctricas se pronuncian más hacia la tarde-noche y, por lo tanto, sabiendo que es un día que muchas personas salen a juntar dulces, quizás hoy hay que salir un poquito más temprano y evitar los riesgos que puede implicar hacerlo más tarde", complementó.

Por su parte, en Las Condes se monitorean de cerca sectores afectados por fuertes lluvias en el último mes, como Quebrada Honda con Francisco Bulnes Correa. La alcaldesa Catalina San Martín evalúa el comportamiento de las medidas de contención aplicadas de cara al pronóstico de este fin de semana.