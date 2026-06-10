Con la baja cantidad de lluvia caída durante esta jornada, la Región Metropolitana sigue con un déficit del 70 por ciento en las precipitaciones para este año, situación que podría cambiar ante la llegada de una versión ampliada del fenómeno del Niño.

En paralelo, autoridades reforzaron el llamado a la vacunación contra la influenza en los grupos de riesgo, especialmente en niños preescolares y en adultos mayores.

Conoce el detalle en el informe de Fernanda Ávila.

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