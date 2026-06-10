Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago12.6°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ante déficit de agua caída en la Región Metropolitana, expertos esperan a "El niño"

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con la baja cantidad de lluvia caída durante esta jornada, la Región Metropolitana sigue con un déficit del 70 por ciento en las precipitaciones para este año, situación que podría cambiar ante la llegada de una versión ampliada del fenómeno del Niño.

En paralelo, autoridades reforzaron el llamado a la vacunación contra la influenza en los grupos de riesgo, especialmente en niños preescolares y en adultos mayores.

Conoce el detalle en el informe de Fernanda Ávila.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados