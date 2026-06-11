Santiago registró este jueves una de las mañanas más frías de la temporada, con una temperatura mínima de 1°C, lo que llevó al Gobierno a activar el Código Azul en la Región Metropolitana para reforzar la atención de personas en situación de calle.

Ante este escenario, se reforzaron las rutas sociales destinadas a entregar abrigo y apoyo a quienes permanecen expuestos al frío. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, señaló que "estamos trabajando firmemente por permitir que todos puedan salir adelante, las personas que están en situación de calle, poder dar solución también con respecto a los rucos que afectan la seguridad de nuestros barrios. La próxima semana se activará una mesa de trabajo".

Desde la Dirección Meteorológica de Chile anticiparon que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, aunque sin precipitaciones en el corto plazo.

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