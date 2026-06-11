Expertos calculan que la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 tendrá una contribución estimada de 80.100 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) global, entre el consumo de productos asociados y las obras para su desarrollo.

Sin embargo, se prevé que su impacto directo en el crecimiento de los países sede -México, Estados Unidos y Canadá- será muy acotado, justamente porque sus economías ya son grandes.

Conozca más detalles sobre la potencial recaudación del evento mundial, que se inaugura este jueves, en voz del periodista Gonzalo Aguirre.

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