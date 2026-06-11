Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago13.9°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Santiago enfrentó una fría jornada de jueves mundialero

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Mientras en América del Norte el Mundial 2026 calienta el ambiente tanto como el inminente verano boreal, en Santiago de Chile la población enfrentó un frío inicio de jueves, con temperaturas mínimas de 1.5°C a las 06:50 horas en el centro de la ciudad; y de -1.4°C a las 05:14 en la estación meteorológica de Pudahuel, ubicada en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados