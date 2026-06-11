Santiago enfrentó una fría jornada de jueves mundialero
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Santiago enfrentó una fría jornada de jueves mundialero
Mientras en América del Norte el Mundial 2026 calienta el ambiente tanto como el inminente verano boreal, en Santiago de Chile la población enfrentó un frío inicio de jueves, con temperaturas mínimas de 1.5°C a las 06:50 horas en el centro de la ciudad; y de -1.4°C a las 05:14 en la estación meteorológica de Pudahuel, ubicada en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
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