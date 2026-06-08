La incertidumbre se apodera de Perú tras una jornada electoral que mantiene al país en un virtual empate técnico. Con el 94% de las actas contabilizadas, la ventaja inicial que ostentaba Keiko Fujimori se ha evaporado conforme avanza el escrutinio de las zonas más alejadas del país, conocidas como las zonas rurales y periféricas.

La tendencia actual sugiere que, conforme se integren los votos de las zonas más profundas del Perú rural, el candidato Roberto Sánchez podría alcanzar o incluso superar a su contendiente.

Esta situación refleja la profunda división del país: un sur alineado con las propuestas de izquierda y un norte que mantiene su adhesión histórica al fujimorismo.

El desenlace de esta contienda parece estar ahora en manos del voto extranjero. De las 7.000 actas que restan contabilizar, una gran parte proviene del exterior, donde residen 1,2 millones de peruanos. Históricamente, este sector ha favorecido a Fujimori con cerca del 60% de los votos, lo que podría equilibrar nuevamente la balanza en un cierre de escrutinio que se prevé histórico.

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