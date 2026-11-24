El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) encabezó este martes una mesa técnica nacional para articular acciones preventivas ante la inminente ola de calor extremo que afectará al país entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

El fenómeno meteorológico se registrará entre el 25 y el 27 de noviembre, concentrando su mayor impacto el jueves 26 en las regiones del Maule y de Ñuble.

En dichas zonas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyecta temperaturas que podrían sobrepasar los 36 grados, acompañadas por ráfagas de viento que superarían los 60 kilómetros por hora, combinación propicia para la rápida propagación de incendios forestales.

Durante el balance operativo posterior a la reunión técnica, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, afirmó que "se han definido cursos de acción", entre ellos que "se mantiene vigente una alerta temprana preventiva por calor, que es de cobertura nacional y que se declaró el 1 de noviembre".

Asimismo, informó que, "en respuesta a este escenario, se ha declarado alerta amarilla por calor intenso para las provincias de San Felipe y Los Andes, y las comunas de Petorca y Cabildo, en la Región de Valparaíso".

"También se mantiene un riguroso monitoreo en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama; y en las comunas de Paihuano, Vicuña, Ovalle, Illapel, Salamanca, Monte Patria y Río Hurtado, en la Región de Coquimbo".

En paralelo al trabajo de contención y respuesta ante emergencias, el Ministerio de Salud instruyó usar bloqueador solar con un factor de protección preferentemente de 50, colocándolo media hora antes de exponerse al sol y renovándolo cada dos horas.

Además, llaman a poner atención y cuidado en los grupos más vulnerables frente a las temperaturas extremas, focalizando la prevención en niños, niñas, personas mayores y mujeres embarazadas.