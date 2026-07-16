Sistema frontal: 500 mil clientes sin luz y activan perímetros de seguridad en la zona centro-sur

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile ya deja esta mañana de jueves más de 500 mil clientes sin suministro eléctrico, además de obligar a las autoridades a establecer perímetros de seguridad en zonas consideradas críticas de la Región Metropolitana y O'Higgins.

Según el balance entregado desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la mayoría de los cortes de energía se concentran en las regiones del Biobío y La Araucanía, producto de las fuertes ráfagas de viento que han persistido desde la noche del miércoles.

La situación de habitabilidad es compleja en el sur del país. En La Araucanía se contabilizan nueve damnificados y 161 personas en albergues, mientras que en el Maule la cifra de aislados asciende a 45.

En detalle, se informó que en La Araucanía ráfagas de viento superiores a los 100 km/h ha dejado a más de 181.000 clientes sin suministro eléctrico en la región. Las zonas más afectadas incluyen Temuco y diversas comunas de las zonas precordillerana y lacustre, como Curacautín, Pucón y Villarrica, donde la fuerza del viento ha superado a la lluvia como el principal factor de riesgo.

Además de los cortes de energía, se han registrado múltiples caídas de árboles y postes del tendido eléctrico en las provincias de Cautín y Malleco, dificultando la situación para los vecinos.

El balance oficial de Senapred reporta 230.000 clientes sin suministro eléctrico entre Atacama y Biobío. (FOTO: ATON)

Respecto a la infraestructura habitacional, se reporta nueve viviendas con daño mayor en el Biobío y al menos 104 con daños menores, a las que se suman 46 inmuebles que están bajo evaluación constante por parte de los equipos de emergencia locales.

En la región del Ñuble, en tanto, se registran personas aisladas en el sector de Los Jardínes, en la comuna de San Carlos.

"Tal como hemos dicho en otras ocasiones, estos números van a variar durante el día producto de, por una parte, la evaluación que hagan los equipos municipales, pero también en la medida que los equipos puedan llegar a lugares que eventualmente se hayan registrado algunos daños en vivienda y no han sido reportados", informó Alicia Cebrián, directora de Senapred.

Medidas preventivas en la zona central

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas y continuas, el Gobierno determinó establecer perímetros de seguridad para resguardar a la población ante posibles evacuaciones.

Estas zonas delimitadas se ubican principalmente en el campamento La Islita, en la comuna de Puente Alto, y en el campamento Ribera del Río Mapocho, en la comuna de Talagante.

A estas medidas se suma un perímetro preventivo en el sector de Termas del Flaco, en la Región de O'Higgins.

La Región del Maule reporta 45 personas aisladas producto de las intensas precipitaciones. (FOTO: ATON)

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activas cinco alertas vigentes por vientos, nevadas y precipitaciones moderadas. No obstante, la mayor preocupación radica en la alarma meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, donde se espera que el periodo más intenso de lluvias se registre durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Aunque de momento no se ha decretado alerta roja, las autoridades advierten que la información se actualizará de forma permanente según la evolución del sistema frontal.

Guardia de seguridad sufre heridas graves tras ser arrastrado por el viento dentro de su caseta

En medio del sistema frontal que afecta a la Región de Valparaíso, se informó que un guardia de seguridad resultó con fracturas de carácter grave en la comuna de San Felipe tras ser víctima de la violencia de las ráfagas de viento que afectan la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas en el sector de la feria mayorista Hacienda de Quilpué, donde la caseta de seguridad en la que se encontraba el trabajador se desprendió de su base, desplazándose cerca de dos metros.

Producto del impacto, el afectado debió ser trasladado de urgencia al hospital de Los Andes para recibir atención médica especializada.

Un trabajador resultó con fracturas de gravedad tras el desprendimiento de una caseta en San Felipe. (FOTO: Cedida)

Este incidente se enmarca en el inicio de la fase más intensa del sistema frontal en la región. En el borde costero, la intensidad del viento comenzó a percibirse con mayor fuerza desde la madrugada, provocando un aumento significativo en el oleaje.

A pesar de las condiciones, los puertos y zonas críticas se mantienen bajo monitoreo, reportándose hasta el momento emergencias acotadas pero que requieren intervención inmediata de los servicios de limpieza y ornato.

Afectaciones viales y pronóstico

En la ciudad de Valparaíso, una de las principales contingencias ocurrió en la Avenida España, la vía que conecta la ciudad puerto con Viña del Mar. A la altura del nudo Barón, se registró la caída de un árbol de grandes dimensiones producto del viento.

El hecho no generó interrupciones en el tránsito vehicular debido a que el ejemplar cayó en dirección a la línea de costa y no hacia la calzada, permitiendo que los equipos municipales trabajaran en su remoción sin afectar el flujo de la principal arteria del borde costero.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 70 km/h en los sectores costeros de la región durante la tarde. (FOTO: ATON)

Para el resto de la jornada, el escenario meteorológico prevé una intensificación del fenómeno. Se espera que las ráfagas de viento alcancen los 70 km/h en las zonas costeras de la región, acompañadas de chubascos que ya han comenzado a registrarse.

En la Región Metropolitana, la situación será similar hacia el final del día, con vientos pronosticados de hasta 60 km/h, marcando la entrada del núcleo más frío y húmedo del sistema frontal a la zona central del país.

Gobierno intensificó medidas de seguridad y apoyo logístico

En el marco del monitoreo preventivo por el sistema frontal, el Gobierno ha intensificado las medidas de seguridad y apoyo logístico.

Tras una visita al Grupo 10 de la Fuerza Aérea (FACh), el Presidente José Antonio Kast detalló que "ayer pudimos ver todas las condiciones que tiene la Armada de Chile para prevenir situaciones de marejadas, de tsunamis con anterioridad".

"Hoy día estamos viendo una vez más cómo la FACh está preparada para reaccionar, para operar, como todos lo pudimos ver. Hemos visto cómo la FACh en momentos de crisis, de aislamiento, siempre está presente. Ustedes ven el despliegue de helicópteros y de aeronaves que pueden llegar a distintos lugares con ayuda, pero también para rescatar gente", enfatizó el Mandatario.

En Pudahuel, el jefe de Estado supervisó los trabajos en el colector Santa Corina para evitar inundaciones en la Ruta 68.