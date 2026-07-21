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Sistema frontal perderá intensidad, pero uno nuevo llegará este miércoles

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Expertos esperan que la fuerza del sistema frontal que ha traído lluvias desde Atacama a La Araucanía baje en la zona norte durante la jornada del martes, aunque vaticinan que a partir de este miércoles ingresará a la zona sur un nuevo sistema frontal, con lluvias de niveles normales para esta época.

Ante el impacto del fenómeno de El Niño, también se prevén altas temperaturas para las zonas norte y central para este verano. Conoce los detalles en el informe de la periodista Gloria Gutiérrez.

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