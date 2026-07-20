El sistema frontal en la Región de Valparaíso ha dejado un saldo de una persona fallecida, 860 damnificados y 60.164 afectados, además de daños estructurales significativos en la red vial y 974 personas aisladas en la zona interior.

Las provincias de Petorca y Valparaíso concentran las mayores emergencias, con socavones que mantienen el tránsito interrumpido en rutas estratégicas y cientos de camiones varados en el paso fronterizo Los Libertadores.

"Tenemos damnificados: 860 personas; afectados: 60.164 personas; albergados: 356 personas; albergues habilitados: 12; lesionados: 12; fallecido: uno; personas aisladas: 974, que están concentradas en La Ligua (250), Cabildo (300) y Petorca (424). Viviendas con daño menor: 5.818; y viviendas con daño mayor: 52", detalló el delegado presidencial, Manuel Millones, que también informó de “22 puntos con afectación” en la zona.

Además, alcaldes de la región y el Seremi de Energía oficiaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contra las empresas Chilquinta y CGE, denunciando una respuesta insuficiente ante los masivos cortes de suministro durante la emergencia.

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