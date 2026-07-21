Experto: El Estado debió anticiparse al efecto de las lluvias porque fue previsto hace 10 días

El geofísico Roberto Rondanelli, director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico de la Universidad de Chile, conversó con Cooperativa sobre los avances de la ciencia para la predicción de sistemas frontales y cómo puede ser utilizado para una respuesta efectiva por las autoridades ante la emergencia.

El experto planteó que el avance de la ciencia ha logrado que "tengamos una anticipación de 5 o 10 días, que permite ver las tormentas con cierta precisión. Eso no ocurría en los temporales de los años 90".

En ese sentido, sostuvo que los efectos del "tren atmosférico" que se registra en el país desde la semana pasada eran "evidentes": "La activación de las quebradas, la crecida del Río Elqui, todo eso era complementa predecible hace más o menos 10 días. Ahí es donde no entiendo bien cómo funciona el Estado, porque podría haberse, por ejemplo, anticipado incluso al estado de emergencia. Se podría haber llevado quizás algo más de material, de recursos humanos, técnicos, agua, haber establecido eso a priori".

"Ahora, entiendo que el principal objetivo de nuestra prevención de desastres no es el hacer la vida más fácil de las personas que están en la emergencia, sino que es proteger la vida de esas personas. Es decir, que no tengamos fallecidos. Y lamentablemente, tenemos 10 personas fallecidas. Eso es lo que no debería ocurrir. Y eso nos habla de que aquí ha habido dificultades y problemas", afirmó.