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Tópicos: País | Tiempo

Sistema frontal: Los principales problemas que afectan a Ovalle y Freirina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La falta de servicios básicos es una de las principales inquietudes compartidas por sus alcaldes.

Sistema frontal: Los principales problemas que afectan a Ovalle y Freirina
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En medio del sistema frontal que afecta a diversas regiones del país, los alcaldes de Ovalle y Freirina, de las regiones de Coquimbo y Atacama respectivamente, conversaron con Cooperativa sobre las principales preocupaciones en sus comunas.

En el caso de Ovalle, Héctor Vega detalló:

  • El rebalse del Embalse Recoleta, vertiendo agua a través del Río Hurtado, inundando zonas cercanas
  • La falta de agua potable en la ciudad y zonas rurales
  • La falta de electricidad en muchas zonas desde el miércoles
  • El desabastecimiento por el aislamiento de sectores
  • La falta de pabellones médicos, pese a la rápida instalación de hospital de campaña

En el caso de Freirina, Fernando Ruhl precisó:

  • Las caletas no están accesibles, y faltan helicópteros para llegar a esas zonas
  • No hay energía eléctrica ni agua potable
  • Se cayó el puente que conecta con Vallenar y los caminos alternativos están en malas condiciones 

Desde Paihuano, en la Región de Coquimbo, su alcalde Hernán Ahumada detalló que "está lloviendo intensamente, se han bajado algunas quebradas, sobre todo en la parte baja de la comuna. No tenemos conexión con la ciudad de Vicuña, ya que han bajado también las quebradas que están en ese sector".

"Tenemos una cantidad importante de rodados, tuvimos emergencias en la mañana para rescatar algunos vehículos municipales que quedaron entre los rodados. En la parte alta de la comuna está nevando intensamente", lamentó.

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