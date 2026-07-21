Sistema frontal: Los principales problemas que afectan a Ovalle y Freirina

En medio del sistema frontal que afecta a diversas regiones del país, los alcaldes de Ovalle y Freirina, de las regiones de Coquimbo y Atacama respectivamente, conversaron con Cooperativa sobre las principales preocupaciones en sus comunas.

En el caso de Ovalle, Héctor Vega detalló:

El rebalse del Embalse Recoleta, vertiendo agua a través del Río Hurtado, inundando zonas cercanas

La falta de agua potable en la ciudad y zonas rurales

en la ciudad y zonas rurales La falta de electricidad en muchas zonas desde el miércoles

en muchas zonas desde el miércoles El desabastecimiento por el aislamiento de sectores

por el aislamiento de sectores La falta de pabellones médicos, pese a la rápida instalación de hospital de campaña

En el caso de Freirina, Fernando Ruhl precisó:

Las caletas no están accesibles, y faltan helicópteros para llegar a esas zonas

No hay energía eléctrica ni agua potable

Se cayó el puente que conecta con Vallenar y los caminos alternativos están en malas condiciones

Desde Paihuano, en la Región de Coquimbo, su alcalde Hernán Ahumada detalló que "está lloviendo intensamente, se han bajado algunas quebradas, sobre todo en la parte baja de la comuna. No tenemos conexión con la ciudad de Vicuña, ya que han bajado también las quebradas que están en ese sector".

"Tenemos una cantidad importante de rodados, tuvimos emergencias en la mañana para rescatar algunos vehículos municipales que quedaron entre los rodados. En la parte alta de la comuna está nevando intensamente", lamentó.