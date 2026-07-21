Sistema frontal: Los principales problemas que afectan a Ovalle y Freirina
La falta de servicios básicos es una de las principales inquietudes compartidas por sus alcaldes.
La falta de servicios básicos es una de las principales inquietudes compartidas por sus alcaldes.
En medio del sistema frontal que afecta a diversas regiones del país, los alcaldes de Ovalle y Freirina, de las regiones de Coquimbo y Atacama respectivamente, conversaron con Cooperativa sobre las principales preocupaciones en sus comunas.
En el caso de Ovalle, Héctor Vega detalló:
En el caso de Freirina, Fernando Ruhl precisó:
Desde Paihuano, en la Región de Coquimbo, su alcalde Hernán Ahumada detalló que "está lloviendo intensamente, se han bajado algunas quebradas, sobre todo en la parte baja de la comuna. No tenemos conexión con la ciudad de Vicuña, ya que han bajado también las quebradas que están en ese sector".
"Tenemos una cantidad importante de rodados, tuvimos emergencias en la mañana para rescatar algunos vehículos municipales que quedaron entre los rodados. En la parte alta de la comuna está nevando intensamente", lamentó.