Subsecretario Pavez asegura que "no ha habido improvisación" en la respuesta del Gobierno al sistema frontal @Cooperativa pic.twitter.com/uSbmEFikpx

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió este domingo la respuesta del Gobierno frente a la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a distintas regiones del país, asegurando que la gestión estatal se ha sostenido en una planificación previa y no en la improvisación.

"El Ministro del Interior ayer fue muy claro. El Gobierno y el Estado, sus instituciones, ha llevado adelante una planificación desde hace meses. Aquí no ha habido improvisación", sostuvo la autoridad.

Pavez explicó que la magnitud del evento meteorológico, fundamentado en precipitaciones anormales, inevitablemente generará afectación en distintos sectores del país.

Sin embargo, remarcó que el Gobierno ha mantenido reuniones diarias con todas las regiones y con los organismos técnicos que forman parte de la red del sistema de prevención de riesgo y desastres, lo que -según dijo- ha permitido activar una respuesta oportuna en terreno.

"Cada vez que se ha suscitado o se ha verificado una situación de emergencia, hay una respuesta. Hay un camión de bomberos, hay un vehículo de Carabineros, está el personal municipal, están los organismos técnicos de empresas sanitarias o eléctricas", detalló.

"El sistema se ha comportado de acuerdo a lo que advirtieron los organismos técnicos", aseguró.

El subsecretario explicó que el trabajo del Gobierno se ha desarrollado en dos etapas: primero, la planificación, que según señaló se ha ajustado a lo advertido por los organismos técnicos; y en segundo lugar, la preparación, que ha permitido llegar con rapidez a los sectores afectados pese a la magnitud del evento.

Pavez adelantó, además, que el despliegue desplegado en todo el país se mantendrá en los mismos niveles mientras continúen las precipitaciones, y que se intensificará en caso de ser necesario.

En ese contexto, la autoridad informó que hoy el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, se trasladará a la Región de Coquimbo, mientras que el subsecretario de Servicios Sociales también viajará a la zona. Asimismo, señaló que el Gobierno ya se encuentra catastrando los daños y diseñando ayudas para la comuna de Penco, un trabajo que -aseguró- no se detendrá "hasta que demos por la emergencia por superada".

Pavez cerró su intervención reiterando el compromiso del Ejecutivo con la ciudadanía afectada: "Seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo para que la ciudadanía sepa que estamos haciendo todo lo que se puede para llegar con anticipación y tener una respuesta adecuada".