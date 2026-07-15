Temporal entrante será uno de los cinco más grandes del último siglo, advierte meteorólogo

El meteorólogo Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, advirtió en Cooperativa que el tren de sistemas frontales que afectará a gran parte de nuestro país estará entre los cinco eventos de lluvias más grandes del último siglo.

Ante quienes desconfían de las alarmantes estimaciones pronunciadas en los últimos días, el experto observó en Una Nueva Mañana que "si bien la sensación de las personas es que los meteorólogos se equivocan, la verdad es que los pronósticos son muy precisos, y en los eventos extremos como el que vamos a experimentar ahora, son mucho mejores que en eventos más débiles".

"Esta es otra cosa, otro animal (...) Supongamos que uno mira la historia de 100 años en Chile y todos los eventos de precipitación: este va a quedar como uno de los tres, cuatro o cinco más grandes en una acumulación de cuatro o cinco días. No en Santiago necesariamente, pero sí en prácticamente toda la región al sur de Copiapó y hasta el Biobío. Es uno de los sistemas grandes", remarcó Rondanelli.

Consultado sobre la estrategia de comunicación en torno al frente, el también director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) admitió que "las alertas de este fenómeno podrían haber comenzado antes", ya que "la primera información de este sistema frontal no vino de las autoridades, sino que de los aficionados a la meteorología, que no pueden ser el canal de comunicación con las personas y las autoridades".

El especialista relevó que en la actualidad, "los pronósticos tienen una escala de tiempo muy larga, pero las alertas de la Dirección Meteorológica todavía son a tres o cuatro días y no más que eso". A su juicio, "la autoridad debiera exigir que se alargue un poco el periodo de anuncio", pues "la preparación puede ocurrir con mucha antelación si es que institucionalmente tuviéramos una cosa más flexible".