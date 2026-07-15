El actual sistema frontal que afecta a gran parte de Chile no es un evento invernal común, sino una emergencia climática definida por la convergencia de un río atmosférico con marejadas de alta energía provenientes del norte.

Esta combinación inusual de fenómenos ha generado una alerta máxima debido a que los impactos proyectados son significativamente más agresivos que los de un temporal de invierno estándar.

En entrevista con la doctora Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa, afirmó que están “un poco sorprendidos de la intensidad y cantidad de lluvia que va a traer, porque no es un sistema frontal de invierno como los que estamos acostumbrados a ver en estos meses, sino que se concatenan otros fenómenos bastante extremos también que no habíamos visto juntos”.

“Este en particular viene con mucha más energía por el río atmosférico que se acopla al sistema frontal y también las marejadas anormales que vienen con bastante fuerza desde el norte”, alertó la experta.

La crisis pone nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad de la infraestructura costera y los asentamientos construidos sobre ecosistemas frágiles como dunas, humedales y roqueríos. La experta enfatizó que la respuesta del Estado ha sido reactiva y que el país carece de una planificación que respete los servicios de mitigación natural que ofrecen las playas.

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