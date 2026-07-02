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Tópicos: País | Trabajo | Accidentes laborales

Trabajador murió por explosión dentro de planta de insumos mineros en Arica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un trabajador murió este jueves tras sufrir graves quemaduras como consecuencia de una explosión registrada al interior de una planta de fabricación de mechas para explosivos de la empresa minera Sermisur.

El incidente ocurrió en dependencias ubicadas a la altura del kilómetro 57 de la Ruta 11-CH, cerca de la localidad de Poconchile, en la Región de Arica y Parinacota.

La Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI ya realizan diligencias.

 

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