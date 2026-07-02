Trabajador murió por explosión dentro de una planta minera en Arica

Un trabajador murió este jueves tras sufrir graves quemaduras como consecuencia de una explosión registrada al interior de una planta de fabricación de mechas para explosivos de la empresa minera Sermisur.

El incidente ocurrió en dependencias ubicadas a la altura del kilómetro 57 de la Ruta 11-CH, cerca de la localidad de Poconchile, en la Región de Arica y Parinacota.

La Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI ya realizan diligencias.