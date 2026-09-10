Cajas de Compensación mantienen $1.300 millones sin cobrar: Revisa si tienes dinero a favor

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que más de $1.371 millones permanecen disponibles en las Cajas de Compensación en forma de saldos a favor, correspondientes a recursos que todavía no han sido retirados por 23.126 trabajadores, pensionados y empresas.

Las cifras, correspondientes a julio de 2026, indican que 21.491 de los beneficiarios son trabajadores o pensionados, mientras que otros 1.630 corresponden a empresas.

Estos saldos pueden generarse por distintas situaciones vinculadas a créditos sociales, como el pago duplicado de cuotas, descuentos por planilla superiores a los que correspondían o ajustes realizados luego de procesos de renegociación.

Ante esta situación y a pocos días de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación (Cajas de Chile A.G.) inició una nueva campaña para incentivar a sus afiliados a revisar si tienen dinero pendiente de cobro.

La organización, que reúne a Caja 18, La Araucana, Caja Los Andes y Los Héroes, habilitó un sistema de consulta que permite revisar en un solo lugar si existe un saldo a favor, sin necesidad de ingresar por separado a los sitios web de cada institución.

Para realizar la búsqueda, los afiliados deben ingresar a www.cajasdechile.cl y seleccionar la opción "Consulta Saldos a Favor". Luego de ingresar el RUT, el sistema informará si la persona o empresa registra recursos disponibles y señalará en qué Caja de Compensación se encuentran.

Por motivos de seguridad, el buscador no muestra el monto del saldo. En caso de existir recursos pendientes, la plataforma entrega el enlace correspondiente para que el afiliado pueda iniciar directamente el proceso de devolución con su Caja.

La devolución puede gestionarse mediante transferencia bancaria o a través de los canales de atención presencial de cada institución.

Los saldos a favor no prescriben y son heredables, por lo que también es posible realizar la consulta para saber si un familiar fallecido mantenía algún monto pendiente de cobro.