CUT rechaza cambios a Sala Cuna Universal y exige no tocar Seguro de Cesantía

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advirtió que la propuesta del Gobierno para modificar las cotizaciones contempladas en el proyecto de Sala Cuna Universal no resuelve su principal preocupación: el uso de recursos del Seguro de Cesantía para financiar el beneficio.

Las nuevas indicaciones, develadas en El Mercurio este sábado, consideran una reducción de la cotización de 0,35% a 0,3%, pero mantienen la reasignación de un 0,15% del aporte patronal destinado al Fondo de Cesantía Solidario. A la vez, solo disminuye la extracción desde las cuentas individuales del mentado seguro.

La vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma, fustigó que "el Gobierno movió una coma, pero no cambió el fondo del problema. Bajar la cotización de 0,35% a 0,3% no resuelve lo esencial: se sigue echando mano a los ahorros que protegen a las y los trabajadores cuando pierden su empleo".

"No pueden ser las y los trabajadores quienes paguen una suerte de impuesto por el cuidado de sus hijos e hijas (...) La sala cuna es un derecho de la niñez y una condición para la autonomía económica de las mujeres, no un gasto que deba salir del bolsillo de quienes trabajan", subrayó la dirigenta.

Uno de los principales cuestionamientos de la multisindical apunta a las posibles consecuencias de reasignar tales recursos cuando el desempleo sigue al alza: "El Seguro de Cesantía no se puede tocar. Es la red de protección de millones de familias frente al desempleo, y debilitarlo en un escenario de incertidumbre laboral es una irresponsabilidad", puntualizó Palma.

Fondo Nacional de Cuidados Integrales

Frente a este escenario, la CUT reiteró su propuesta de avanzar hacia la creación de un Fondo Nacional de Cuidados Integrales, que incorpore financiamiento y responsabilidad estatal para sostener el acceso a sala cuna.

"Tenemos una propuesta seria y viable sobre la mesa. Le pedimos al Gobierno que deje la tozudez y abra un diálogo real sobre el Fondo Nacional de Cuidados Integrales. Si de verdad quiere aprobar esta ley antes de febrero, el camino es escuchar a las trabajadoras y no seguir parchando un mal diseño", emplazó Palma.

Con todo, "queremos sala cuna, y la queremos ya, pero con derechos, con financiamiento justo y sin poner en riesgo la protección de quienes pierden su trabajo".