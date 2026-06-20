"Impuesto a las mujeres": CUT rechaza uso del seguro de cesantía para financiar salas cuna

La vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Karen Palma, calificó este sábado como un "impuesto a las mujeres por trabajar" la decisión del Gobierno de financiar la Sala Cuna Universal utilizando recursos del Seguro de Cesantía, tanto del fondo solidario como de las cuentas individuales.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la dirigente acusó que este mecanismo de financiamiento exime al gran empresariado de su actual obligación legal de costear el beneficio en empresas con más de 20 trabajadoras, trasladando la carga económica de una política pública nacional hacia los ahorros de cesantía de los propios trabajadores.

"Hay de fondo que se le está cobrando un impuesto a las mujeres por trabajar, porque finalmente son las propias mujeres con sus propios fondos las que van a tener que financiarse sala cuna", arremetió Palma.

La dirigenta Karen Palma cuestiona que se pretenda despachar la ley en solo dos semanas de discusión legislativa. (FOTO: ATON)

En esta línea, advirtió que de la iniciativa "nos preocupa la sustentabilidad del seguro, entendiendo que van a salir no solo platas del fondo solidario, sino que también de las cuentas individuales".

"También la mayor crítica es mirar por qué el Gobierno toda la política pública que ha lanzado la ha hecho de cargo a los trabajadores y trabajadoras", puntualizó la representante de la CUT, que explicó que la aspiración del organismo "es que los cuidados sean una materia de responsabilidad social, y eso significa que haya un aporte de los empleadores y del Estado en esta materia".

"No le quitemos responsabilidad al gran empresariado, que si uno mira las tasas de ganancia no han disminuido", enfatizó la representante sindical.

CUT solicita retirar la "discusión inmediata"

La CUT manifestó su preocupación por la celeridad con la que el Ejecutivo busca tramitar el nuevo proyecto de Sala Cuna Universal, solicitando que se retire la suma urgencia de la iniciativa para permitir un debate más exhaustivo con los actores sociales.

"Hemos solicitado al Gobierno como primera instancia que le quite la discusión inmediata. Porque si de verdad queremos escucharnos y conversar, esto no es posible si se piensa que un proyecto se va a discutir en dos semanas y que no se va a escuchar a ninguna de las partes ni mucho menos a las trabajadoras, que son las que son afectadas directamente con esta medida", explicó Palma.

La organización exige un sistema de "responsabilidad social" donde empresas y Estado asuman el costo principal del cuidado. (FOTO: ATON)

Uno de los puntos que genera mayor resistencia es la gradualidad de cinco años propuesta para su implementación, lo que choca con el discurso de urgencia económica del propio Gobierno.

Según señaló la dirigente: "Por un lado uno escucha a todos los ministerios diciendo que hay una urgencia, que tenemos una crisis de empleo y crecimiento. Uno se pregunta: bueno, si tenemos una crisis económica, ¿cómo estamos pensando en medidas a cinco años?".

Finalmente, la CUT puso la alerta sobre la calidad del cuidado, denunciando que el proyecto relaja las exigencias de reconocimiento oficial para los establecimientos.