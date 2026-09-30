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Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

Desempleo en Chile subió a 9,6% en el trimestre junio-agosto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cifra aumentó 1,0 punto porcentual en doce meses, impulsada por una caída de 0,9% en las personas ocupadas.

Industria manufacturera, información y comunicaciones y comercio explicaron la baja del empleo.

Desempleo en Chile subió a 9,6% en el trimestre junio-agosto
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La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,6% en el trimestre móvil junio-agosto de 2026, con un alza de 1,0 punto porcentual respecto del mismo período del año anterior, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado, publicado en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), se explica por el aumento de 0,3% de la fuerza de trabajo y por la reducción de 0,9% de las personas ocupadas.

En tanto, las personas desocupadas crecieron 13,0%, incididas por quienes estaban cesantes (12,1%) y quienes buscan trabajo por primera vez (23,2%).

La tasa de participación se ubicó en 61,5% y la de ocupación en 55,6%, con bajas de 0,3 pp. y 0,9 puntos, respectivamente.

Entre las mujeres, la desocupación alcanzó 10,3%, aumentando 1 pp. en el período; mientras que en los hombres la cifra fue de 9,1%, creciendo 1,1 pp. en un año.

Respecto de la tasa de ocupación informal, ésta se situó en 26,3%, con un incremento de 0,3 pp. en un año.

Además, el INE subrayó que "a tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,4%, aumentando 0,1 pp. con respecto al trimestre móvil anterior".

En la Región Metropolitana -la más poblada del país- en tanto, "la estimación de la tasa de desocupación del trimestre junio-agosto 2026 alcanzó 9,8%, aumentando 0,9 pp. en 12 meses".

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