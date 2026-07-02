Desempleo entre extranjeros llegó a 6,7% en el trimestre marzo-mayo

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 6,7% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, "contrayéndose 1,1 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses", detalló el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

El reporte agrega que "la baja anual de la tasa de desocupación fue producto de la reducción de la fuerza de trabajo (-0,9%) y del alza presentada por la población ocupada (0,3%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 14,9%".

Por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por comercio (12,1%), construcción (12,0%) y hogares como empleadores (1,4%).