Expertos apuntan a que desempleo se mantendrá cercano al actual 9,6%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dará a conocer este jueves los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo correspondientes al trimestre móvil julio-agosto-septiembre. En el mercado anticipan que la tasa de desocupación consolidará una tendencia de estancamiento respecto al 9,6% registrado en la medición anterior.

Desde el sector académico sostienen que el dinamismo del empleo formal continuará contenido durante los próximos meses antes de exhibir mejoras sustantivas.

Al proyectar el comportamiento del mercado del trabajo, el director académico del diplomado en Finanzas de la FEN de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, advirtió que no se prevén descensos inmediatos en la cifra de desempleo.

"Yo creo que se va a mantener un escenario de desempleo cercano al 9,6%. Lo que se está viendo y todos los análisis es una continuidad respecto al desempleo que viene y a la media que ha venido reflejando este este año. Por lo tanto, no veo que haya modificaciones sustanciales a la baja, salvo que tengamos una sorpresa inesperada al alza, pero a la baja no creo, porque todas las medidas que está implementando el gobierno tienen un periodo de carencia y esas recién se van a empezar a notar, yo creo que a final de año o principio del próximo", expuso el académico.

Las cifras laborales se conocerán inmediatamente después de la realización del Encuentro Nacional de la Empresa, Enade 2026, convocado bajo el lema "Tiempo de invertir", cita empresarial que contará con la presencia del Presidente José Antonio Kast junto a su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, además de los líderes de Icare y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en un encuentro marcado por el debate sobre inversión, crecimiento y medidas para reactivar la contratación.