"No es para relajarnos": La postura de Grau ante cifras de desempleo

"Son cifras que mejores que las que habíamos tenido el último tiempo, pero por supuesto que en ningún caso es para relajarnos", afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al abordar este viernes la tasa de desocupación en Chile, que se mantuvo en un 8,7% en el trimestre móvil.

Se trata de un registro sin variaciones significativas en comparación con el mismo período del año anterior, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este estancamiento se explica en parte por un aumento del 0,8% en la fuerza de trabajo, cifra idéntica al crecimiento de las personas ocupadas.

Sin embargo, el panorama es desigual: mientras la desocupación femenina subió 0,6 puntos porcentuales hasta el 9,7%, la masculina disminuyó 0,4 puntos, situándose en 7,9%.

La Región Metropolitana, por su parte, registró una tasa de desempleo del 9,2%.

Análisis del empleo y la desocupación

Respecto a las cifras registradas, el ministro Grau destacó que "el desempleo respecto al trimestre móvil anterior baja de un 8,9% a un 8,7%", lo que "implica que en un año se han creado más de 70.000 empleos, algo que apunta al crecimiento de la economía".

"Desde una perspectiva más global, cuando vemos todo lo que ha ocurrido durante el gobierno, se han creado más de 530 mil empleos, donde 500 mil de ellos, la gran mayoría, son empleos formales", precisó la autoridad.

Pese a que "estas cifras son mejores que las que habíamos tenido el último tiempo", el secretario de estado aseguró que "en ningún caso es para relajarnos, sino que todo lo contrario".

"El Presidente Boric nos ha dicho de manera muy clara que tenemos que acelerar la economía en inversiones y creación de empleo, para que las mejores cifras macroeconómicas también se traduzcan en una mejor situación laboral de la familia", puntualizó Grau, asegurando que ese objetivo "va a ser nuestra prioridad junto con la estabilidad y responsabilidad fiscal que, por supuesto, es un desafío principal del Ministerio de Hacienda".

La tasa de desocupación nacional fue 8,7% en el trimestre mayo - julio de 2025; mientras que las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,8% y 56,4%. La tasa de ocupación informal, en tanto, se ubicó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en doce meses: https://t.co/8zqxgFwUqb pic.twitter.com/fxFVzHYLk3 — INE Chile (@INE_Chile) August 29, 2025

Proyecciones macroeconómicas y desafíos futuros

En tanto, las últimas proyecciones económicas para Chile sugieren un escenario de crecimiento moderado, con el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio estimado en un aumento interanual del 2,1%.

"La producción industrial aumentó 1% año con año en julio de 2025, principalmente debido al alza interanual en la producción manufacturera. Por el lado de la demanda, el índice de actividad del comercio registró un avance de 6,5% interanual, principalmente debido a las alzas en los comercios mayoristas y minoristas. Con estas cifras, proyectamos un aumento interanual del Imacec de julio en torno al 2,1%", precisó Ignacio Muñoz, investigador de Clapes UC.

Asimismo, dio cuenta que "tras las cifras del primer semestre y las expectativas para la segunda parte del año, reiteramos nuestra proyección de crecimiento en torno a 2,5% para este año", por lo que "la actividad económica está en línea con lo previsto por el Banco Central y las próximas decisiones de política monetaria tendrán mucho más que ver con la evolución de la inflación que con el crecimiento de la economía".

El mercado estará atento a la publicación del Imacec de julio por parte del Banco Central el próximo lunes, así como al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que se dará a conocer el 8 de septiembre.

Ambos indicadores serán clave para confirmar estas proyecciones y entender la dirección de las futuras políticas económicas.