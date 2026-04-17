CUT acusa "desprotección" de la DT tras dictámenes que orientan reducción laboral a 42 horas

A nueve días de que rija la segunda etapa de la Ley 40 Horas -que disminuirá la jornada laboral en Chile de 44 a 42 horas semanales-, la Dirección del Trabajo (DT) emitió dos dictámenes que, a juicio de la CUT, son "arbitrarios" y limitan el universo de trabajadores que pueden tener su horario reducido.

Los mentados reglamentos son dos: el primero fija reglas supletorias en caso de que no exista acuerdo entre empleador y trabajador para adecuar la nueva duración del horario de trabajo.

Así, la DT determinó que, en jornadas de cinco días, se reducirá una hora en dos días distintos; y, en jornadas de seis días, se disminuirán 50 minutos en dos días y 20 minutos en el tercero.

El segundo dictamen, en tanto, aborda el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, que permite excluir del límite de jornada a trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, no están sujetos a fiscalización superior inmediata.

La DT señaló que dicha condición debe revisarse caso a caso y precisó que el uso de herramientas tecnológicas, sistemas de marcación, reportes o plataformas de seguimiento no acreditan por sí solos supervisión directa, además de distinguir entre subordinación laboral y control inmediato.

Por lo tanto, un trabajador podrá tener contrato dependiente y, al mismo tiempo, contar con autonomía suficiente para quedar excluido de la jornada ordinaria.

Sindicatos en "estado de alerta": CUT acusa arbitrariedad y desprotección de la DT

Ante los dictámenes, desde el mundo sindical declararon estar en "estado de alerta" y acusaron que las modificaciones son de carácter grave.

"Al no existir y acreditar efectivamente una propuesta para llegar a acuerdo con los sindicatos, se abre un espacio a incumplir la ley, dejando a organizaciones sindicales al margen de alguna discusión", fustigó Karen González, consejera nacional y encargada de la rama de Comercio de la CUT.

Respecto al segundo dictamen sobre exclusión de jornada, González acusó que "se pretende eliminar vía administrativa los elementos que establece el Código del Trabajo en su artículo 42. El efecto que provoca es claro: reducir el universo de trabajadores que puedan acceder a una jornada laboral de 42 horas".

Por último, "el otro punto que nos preocupa es el rol de la Dirección del Trabajo. Sentimos que ya no estamos protegidos por ella, está sacando dictámenes que son arbitrarios", lamentó la integrante de la CUT.

CNC valoró que la DT entregue "certeza jurídica"

En tanto, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), valoró los dictámenes por considerar que entregan "certeza jurídica" a la relación laboral.

"Valoramos que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo retomen un principio esencial en la interpretación administrativa: el respeto estricto a la ley sin incorporar exigencias o criterios que no se encuentran previstos en ella", indicó.

"En ese sentido, es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores, y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las mismas empresas", destacó.

"Este enfoque contribuye a reforzar la certeza jurídica. Como gremio, valoramos que se avance en esa dirección", agregó Pakomio.