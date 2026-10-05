En medio de la alta tasa de desempleo, dos ferias laborales ofrecerán miles de vacantes

En medio de una tasa de desempleo que llegó al 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026, dos grandes ferias laborales pondrán a disposición de los trabajadores miles de ofertas de empleo durante esta semana.

Las iniciativas, impulsadas mediante la colaboración entre organismos públicos y privados, buscan facilitar el acceso al empleo formal y contemplan oportunidades en distintas áreas productivas, técnicas y profesionales. Ambas tendrán alternativas de participación presencial y online.

Una de ellas será la Macroferia organizada por Laborum, que comenzará este lunes 5 de octubre y se desarrollará completamente de manera virtual.

La plataforma habilitará además Jobi, una herramienta que permitirá a los postulantes enviar hasta cinco currículums de manera automatizada durante 15 días consecutivos.

Quienes quieran revisar las vacantes disponibles deberán ingresar al sitio oficial de Laborum y estar atentos a la apertura de la feria durante este lunes.

La segunda iniciativa es la "Feria Laboral Más Empleo RM 2026", organizada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) junto a la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

El evento se extenderá entre este lunes 5 y el domingo 11 de octubre y tendrá una modalidad presencial en distintos puntos de la Región Metropolitana. En paralelo, la plataforma online permanecerá disponible las 24 horas.

Para acceder a las ofertas, los interesados deberán registrarse previamente en la Bolsa Nacional de Empleo o actualizar sus antecedentes académicos si ya tienen una cuenta.

Los horarios de postulación presencial y los detalles de las jornadas pueden consultarse a través del sitio web del Sence.

Así, las dos iniciativas concentrarán durante los próximos días una amplia oferta de vacantes para personas que buscan incorporarse o reingresar al mercado laboral, en un escenario marcado por el 9,6% de desocupación registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas.