Estudio revela disminución de trabajadores venezolanos en el mercado laboral chileno

Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales reveló una baja sostenida en la presencia de trabajadores venezolanos en el mercado laboral chileno, fenómeno que se vincula a un posible proceso de retorno migratorio en medio de los cambios políticos en Venezuela.

El análisis, basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas, muestra que en el trimestre enero-marzo de 2026 la cantidad de venezolanos que trabajaban o buscaban empleo en Chile bajó un 5,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con esto se confirma una tendencia que viene desde fines de 2025, cuando las caídas se han movido entre 3% y 5,6%.

El informe indica que la mayor salida del mercado laboral corresponde a personas con menos de cinco años viviendo en el país, grupo que explica cerca del 80% de la baja total. También se observa que muchos de quienes han dejado de trabajar o buscar empleo tienen educación superior completa, en su mayoría hombres, solteros y menores de 35 años.

En paralelo, el estudio detecta un aumento en la participación laboral de mujeres venezolanas y de personas mayores de 35 años, lo que da cuenta de un cambio en el perfil de esta población dentro del mercado laboral.

Uno de los sectores donde más podría notarse este fenómeno es el delivery y el transporte de pasajeros. El reporte advierte que el 61,1% de los conductores de motocicletas en Chile es de nacionalidad venezolana, por lo que una salida sostenida podría afectar directamente esa actividad.

A nivel general, la tasa de desocupación extranjera llegó al 6,7% en el trimestre enero-marzo, con una leve alza en doce meses. La caída del empleo migrante se explica en gran parte por la disminución de 32.054 trabajadores venezolanos ocupados, en un escenario donde también bajaron la fuerza de trabajo y la cantidad de personas con empleo, mientras que el número de desocupados tuvo una leve disminución.

En cuanto al nivel educacional, la baja de personas ocupadas se concentró en quienes tienen educación superior y formación técnica de ciclo corto, mientras que se registraron aumentos entre trabajadores con educación secundaria y primaria.