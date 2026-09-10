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Tópicos: País | Trabajo

Gratuitas y en línea: Sence ofrece 11 "rutas formativas" para potenciar habilidades laborales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una nueva oferta de capacitación laboral 100% remota, gratuita y sin límite de cupos fue puesta a disposición de la ciudadanía por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para "fortalecer competencias estratégicas en el mercado de trabajo".

La iniciativa comprende 11 "rutas formativas asincrónicas y autoinstruccionales", desde inglés para el trabajo hasta herramientas de transformación digital, análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial o liderazgo.

Cada programa tiene una duración aproximada de cinco horas y puede completarse a ritmo propio, en un plazo máximo de seis meses desde el momento de la matrícula.

Los requisitos son:

  • Tener 16 años o más
  • Contar con Cédula de Identidad y RUN chileno vigente
  • Disponer de ClaveÚnica activa para realizar la postulación en línea
  • Acceder a un computador o dispositivo móvil con conexión a internet para la revisión de contenidos
  • Ingresar a eligetucurso.sence.cl
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