Gratuitas y en línea: Sence ofrece 11 "rutas formativas" para potenciar habilidades laborales

Una nueva oferta de capacitación laboral 100% remota, gratuita y sin límite de cupos fue puesta a disposición de la ciudadanía por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para "fortalecer competencias estratégicas en el mercado de trabajo".

La iniciativa comprende 11 "rutas formativas asincrónicas y autoinstruccionales", desde inglés para el trabajo hasta herramientas de transformación digital, análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial o liderazgo.

Cada programa tiene una duración aproximada de cinco horas y puede completarse a ritmo propio, en un plazo máximo de seis meses desde el momento de la matrícula.

Los requisitos son: