Ley de 40 Horas, desocupación y permisología centran la agenda del Gobierno con los empresarios

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se reunió este martes con el gran empresariado representado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); mientras, en paralelo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, participó de una actividad de Sura Investment.

Rau precisó que junto a la CPC abordaron las cifras actuales de desocupación y sus posibles soluciones.

"Intercambiamos ideas para ver cómo podemos avanzar como país, en generar más oportunidades, mayor crecimiento, bienestar, y sobre todo avanzar en materias de empleo. Tenemos una situación muy, muy delicada, una tasa de desempleo sobre el 8% por más de 17 meses, y es una preocupación que nos debiese motivar a todos a superar", afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que la reducción del impuesto de primera categoría comprometido por el Ejecutivo tiene un efecto positivo en la toma de decisiones, en la atracción de inversiones y el desarrollo de negocios tanto para chilenos como extranjeros.

Ley de 40 Horas: "Espacios de conversación"

Jiménez contó que también abordaron la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales desde el 26 de abril, afirmando que, "la ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso, pero evidentemente hay espacios de conversación para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresas".

"Tenemos que pensar que hay empresas de menor tamaño para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante. La forma en que esto se haga, vamos a ir haciendo el seguimiento, pero lo importante acá es el objetivo que tenemos en común, que es cómo generar condiciones para que haya mayor creación de empleo formal y asalariado", sostuvo.

Respecto a una eventual modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), señaló que "está dentro de las atribuciones del Ejecutivo porque ciertamente en este escenario puede generar una merma de recursos bien sustancial, pero yo no mezclaría esa conversación con lo que es rebajas tributarias".

Ministro Mas: Apostaremos por una simplificación regulatoria para combatir la "permisología"

En paralelo, el ministro de Economía y Energía participó de una actividad de Sura Investment junto a la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, y el exministro de Hacienda, Andrés Velásco.

"Vamos a apostar de forma decidida por una simplificación regulatoria para combatir frontalmente la 'permisología' que tantas personas, emprendedores, inversionistas y empresas sufren a la hora de sacar adelante un proyecto", enfatizó Daniel Mas.

En ese sentido, señaló que "además, impulsaremos una agenda que permita incentivar la inversión en Chile, tanto nacional como extranjera, con un refuerzo a las garantías para aquellos que apuesten por fortalecer las diferentes actividades económicas del país. Para ello, el presidente Kast ha propuesto la reducción del impuesto corporativo hasta llegar a una tasa del 23% hacia finales del gobierno".