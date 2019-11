Recolectores de basura de la Región Metropolitana iniciaron paro indefinido

La Federación de Recolectores de Basura de la Región Metropolitana anunció un paro indefinido tras no lograr un acuerdo con el gobierno en una reunión llevada a cabo este miércoles.

La decisión incluye a trabajadores de 16 comunas y contribuye a empeorar la situación de recolección en la región, ya que existen diversos bloqueos a rellenos sanitarios, que afectan a 42 comunas.

La cita de esta jornada no se extendió por más de 30 minutos y terminó con un gran malestar por parte de los dirigentes sindicales, los que acusan que las autoridades no han escuchado sus demandas, las que incluyen mejoras en salud y sueldos.

El intendente Metropolitano, Felipe Guevara, planteó que "me parece del todo razonable la mayoría de las cosas que vi en una primera ojeada, así es que yo espero que tengamos una buena mesa de trabajo y podamos resolver demandas que son sentidas desde hace muchos años".

Al ser consultado sobre un supuesto insulto denunciado por los trabajadores, Guevara sostuvo que "siempre se pueden entender de distintas maneras las cosas. Lo que yo señalé es que no me parecía ni prudente ni tampoco serio introducir una carta, dar 45 días y finalmente estar con amenazas que no corresponden si es que la mesa ni siquiera se ha conformado".

El seremi de Medio Ambiente, Diego Riveaux, llamó a que "los mismos recolectores entiendan la urgencia que está viviendo la ciudad y que necesitamos de su apoyo y un gesto de reconocimiento al hecho de que queremos conversar, queremos dialogar y que podamos en un corto plazo llegar a acuerdos que sean razonables".

"Nosotros empatizamos con los problemas que tienen que sufrir las personas que retiran basura, queremos cuidar su salud, queremos cuidar su situación laboral, pero también necesitamos cuidar a la Región Metropolitana de no llegar a una emergencia sanitaria o problemas de basura que sean graves", advirtió.

Los trabajadores se reunirán nuevamente este jueves con las autoridades para avanzar en el diálogo y la creación de una mesa de trabajo.