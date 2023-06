Trabajadores de la educación de San Bernardo protestan por sueldos impagos

Profesores, asistentes y otros cargos de la educación municipal de San Bernardo llegaron hasta el municipio para protestar por el no pago de sus sueldos completos, pues han recibido el depósito de sólo parte de las liquidaciones.

De acuerdo al Colegio Metropolitano de Profesores, son más de 40 los establecimientos de la comuna los que paralizaron las clases.

Según los afectados, el alcalde Christopher White se comprometió hace meses a dar una solución al no pago del 100% de los sueldos de los trabajadores, sin embargo ello no ha sucedido.

Además de no recibir sus sueldos íntegramente, a los profesores, asistentes y otros funcionarios de la educación de San Bernardo se les han descontado los montos por salud, previsión y seguros complementarios, pero esos servicios no se han cancelado, por lo que muchos ya figuran bloqueados en su isapre o en Fonasa, y no cuentan con cobertura médica.