Ministro Melero: "Hay voluntad de la gente de trabajar, más que de quedarse en casa con los bonos"

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo observar que, a pesar de las variadas ayudas sociales que el Gobierno ha entregado a la población en los últimos meses, gran parte de los desocupados mantiene una búsqueda laboral activa.

El secretario de Estado apuntó en Tele13 Radio que el recientemente estrenado Subsidio al Nuevo Empleo, que beneficia a los chilenos que reciben un sueldo inferior a 979.500 pesos, ya bordea las 50 mil solicitudes, lo que para él "demuestra que hay voluntad de la gente de salir a trabajar y buscar trabajo, más que quedarse en la casa solo con los bonos o con las ayudas".

De todos modos, destacó que "todos estos bonos son absolutamente compatibles con tener un empleo. No se pierde el trabajo porque se recibe un bono. El Gobierno los entiende como un complemento a la búsqueda de trabajo. Son en virtud de la emergencia, son acotados".

En esa línea, Melero dijo no compartir los dichos del ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura Ricardo Ariztía, quien a fines de abril afirmó que en su sector "falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno".

El ministro remarcó que en el oficialismo están conscientes de que el desempleo llega a un 10,4 por ciento, por lo que "el esfuerzo está en crear empleos permanentes, y por eso los subsidios van a las personas, no a los empleadores".

ASEGURADORAS "ESTÁN EN SU DERECHO" DE TOMAR ACCIONES POR RENTAS VITALICIAS

Por otro lado, si bien el ministro sostuvo que "al Gobierno no le corresponde opinar sobre esas acciones que están en ámbito privado", en relación con eventuales arremetidas judiciales de aseguradoras contra la inclusión de las rentas vitalicias en el tercer retiro del 10 por ciento, de igual forma opinó que "están en su derecho" de acudir a instancias internacionales.

"Cuando el Gobierno resolvió llevar al Tribunal Constitucional el tercer giro que incorporaba por primera vez las rentas vitalicias, nos fue mal. Hicimos lo que había que hacer en su momento, y si las compañías aseguradoras quieren requerir de los tribunales, o si alguien ve afectado algún acuerdo internacional en esta materia, está en su derecho de ejercerlo", planteó.

Melero reiteró que desde el Ejecutivo "ya presentamos la inconstitucionalidad de este proyecto, el tribunal no nos acogió, la ley está promulgada y se cumple no más".